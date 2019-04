publié le 26/04/2019 à 21:51

Six ans après la Palme d'Or remise pour La Vie d'Adèle, le réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche entre en compétition grâce à sa dernière oeuvre, Intermezzo, la suite de son film Mektoub, My Love : Canto Uno, sorti le 21 mars 2018 et qui est, pour rappel, une adaptation libre du roman La Blessure, la vraie de François Bégaudeau.



Après de nombreuses rumeurs, la confirmation est finalement tombée. Selon nos informations, l'oeuvre a été acceptée par le comité du Festival de Cannes à la sélection de cette année. Il fera face à Arnaud Desplechin (Roubaix, une lumière), Ladj Ly (Les Misérables), Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu) et Justine Triet (Sybil), parmi les autres Français déjà en compétition.

Le réalisateur n'a dévoilé que le titre concernant ce deuxième volet. Il avait également précisé qu'un troisième film clôturera la série.