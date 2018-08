Xavier Dolan commence le tournage de son prochain film "Matthias et Maxime"

publié le 16/08/2018 à 16:29

La prochaine fois que vous irez au cinéma pour voir un film de Xavier Dolan, il s'agira très probablement du film le plus hollywoodien du réalisateur que vous découvrirez. The Death and Life of John F. Donovan rassemblera en effet un casting impressionnant avec Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates...



Pour son prochain projet, Matthias et Maxime (Matt & Max, en anglais), Xavier Dolan va revenir à ses fondamentaux. Un film dans lequel il sera le réalisateur et l'acteur principal, puisque Xavier Dolan sera Maxime. Un film en langue française, écrit, produit et réalisé par lui. Une fabrication sans doute plus artisanale et moins tentaculaire que ces précédents films.

Une place de choix a été réservée pour la grande actrice québécoise qui l'accompagne depuis le début, sa muse : Anne Dorval. Elle devrait jouer la mère de Max, et donc celle de Xavier Dolan. C'est la troisième fois qu'elle joue le rôle central de la mère dans son cinéma après J'ai tué ma mère et Mommy.

Dans l'émission Nouvelle Vague diffusée sur la ICI Radio-Canada Première, le comédien canadien Pier-Luc Funk a expliqué qu'il allait lui aussi rejoindre le film. Peut-être dans le rôle de Matthias mais l'acteur est resté sibyllin : "Ça se peut, il y a une légende qui court !", a-t-il lâché. Le tournage vient de débuter ce 15 août 2018.

L'influence du cinéma LGBTQ+ actuel

Matthias et Maxime a été écrit par le réalisateur pendant le tournage de Boy Erased, un film sur les thérapies de conversion des jeunes LGBTQ+ aux États-Unis avec au casting Russell Crowe, Nicole Kidman et lui-même dans un rôle secondaire.



Dans cette période, des films forts comme Call Me By Your Name, God's Own Country et Boy Erased - tous traitant de l'homosexualité - l'ont beaucoup touché et incité à écrire une histoire sur ce thème mais "d'un point de vue d'adulte et plus de post-adolescent comme dans ses premiers films".

> BOY ERASED – Official Trailer [HD] – In Theaters November

Xavier Dolan a aussi expliqué vouloir emprunter à Tom à la Ferme son esthétisme et à Mommy son énergie et son esprit.



The Death and Life of John F. Donovan sera présenté pour la première fois au Festival international du film de Toronto (TIFF) entre le 6 et le 16 septembre 2018. Aucune date n'est pour l'heure prévue pour la sortie de Matthias et Maxime tout naturellement.