publié le 09/04/2019 à 18:51

C'est officiel, Rocketman le biopic consacré à Elton John, sera présenté au Festival de Cannes hors compétition le 16 mai prochain. La star internationale fera l'honneur de sa présence pour cette présentation exceptionnelle. Par ailleurs, le film de Dexter Fletcher, qui a également réalisé Bohemian Rapsody, sortira en salles le 29 mai en France.



Rocketman raconte l'incroyable destin du chanteur britannique qui a vendu plus de 300 millions de disques et signé des tubes éternels tels que Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long Long Time), Goodbye Yellow Brick Road ou encore Candle In The Wind. Le long-métrage retrace sa vie, de sa plus tendre enfance jusqu'à son avènement en tant que rock star planétaire. Elton John sera incarné par Taron Egerton, l'acteur vedette de Kingsman.

Dans le film, il chante lui-même les chansons de la pop-star. "Elton m'a dit qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un reprendre ses chansons aussi bien que Taron", a rapporté le producteur musical Giles Martin dans une vidéo promotionnelle du film dévoilée le 19 février 2019.

Le casting de ce film compte d'autres visages bien connus comme Jamie Bell (Billy Elliot), Richard Madden (Game of Thrones) ou encore Bryce Dallas Howard (Jurassic World). Ils incarneront respectivement le parolier du chanteur, son producteur et sa mère.

> ROCKETMAN - Bande-annonce VF [Au cinéma le 29 mai 2019]