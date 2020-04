publié le 21/04/2020 à 21:05

Mylène Demongeot a été contaminée par le nouveau coronavirus. La comédienne, de 84 ans, a grandement souffert de la maladie. Désormais guérie, elle revient sur cette période difficile au micro de Thomas Sotto.

"J’ai failli mourir, raconte-t-elle, il paraît que j’étais foutue à 98%". Mylène Demongeot a dû être hospitalisée pendant trois semaines. "Je vais bien, je remonte la pente", explique-t-elle sur un ton énergique. "Mais j’ai dû mal à marcher", concède-t-elle. Il faut dire que l’actrice est restée presque deux semaines et demi pratiquement sans bouger.



Alors comment a-t-elle été contaminée ? Mylène Demongeot pense que ces récents de soucis de santé sont liés aux six années que l’actrice a passé pour faire condamner un escroc qui l’a "dépouillée de tout" en 1971. "J’ai beau être costaud, ça a certainement joué sur ma santé", explique-t-elle, évoquant des problèmes de santé antérieurs à sa contamination au Covid-19, notamment deux cancers successifs.

Elle venait d’arrêter ses séances de chimiothérapie, en juillet 2019, quand on lui a proposé de jouer dans le film MDR aux côtés de Kev Adams et Gérard Depardieu. Le tournage prend fin brutalement à cause de la crise sanitaire. "Je rentre à la maison mais je sens que je ne suis pas très bien", raconte Mylène Demongeot. Lorsqu’elle s’aperçoit qu’elle a 39 de fièvre, son cardiologue l’oblige à appeler le 15. "Au bout de dix minutes de questions, ils m’ont dit ‘on vous envoie une ambulance’", se souvient-elle.

"On a tous une force en nous"

Transportée à l’hôpital de Laval, on la place dans la chambre 702, au 7e étage du bâtiment. "Je me suis écroulée de fatigue", raconte l’actrice. Le lendemain, le médecin lui avoue être "très pessimiste" concernant son cas. "J’ai crié : ‘Pas moi!’ quand il m’a dit ça", relate la comédienne.

"Il y a une espèce d'instinct animal, si j’avais senti que c’était mon heure j’aurais peut-être baissé les bras", confesse-t-elle. "Si on ne baisse pas les bras, on est déjà à moitié gagnant. On a tous une force en nous", explique Mylène Demongeot, n’hésitant pas à faire référence aux films Star Wars : "C’est un peu ‘May the force be with you’ (que la force soit avec toi)".

L'héroïne de Fantômas, film de 1964 avec Louis de Funès, a d’ailleurs trouvé du courage dans le cinéma lorsqu’elle était à l’hôpital. L’emmerdeur, Rabbi Jacob, elle regardait des films chaque après-midi pour passer le temps. L’occasion de se rappeler ses tournages avec Louis De Funès. "De Funès est universel", assure Mylène Demongeot. "Il a inventé quelque chose qui n’est qu’à lui, il voulait que les enfants puissent immédiatement s’identifier immédiatement lui", raconte-t-elle avec enthousiasme. Le rire a peut-être contribué à la guérison de l'actrice.