publié le 27/01/2020 à 15:26

Le déploiement de la 5G doit commencer dans les semaines à venir. D'ici la fin 2020, le futur réseau sera capable de transporter de plus grandes quantités de données, grâce à des ondes plus courtes. Revers de la médaille, les opérateurs devront installer plus d'antennes dans le pays pour assurer la bonne circulation des ondes électromagnétiques. Des associations s'inquiètent déjà des possibles conséquences sur la santé des utilisateurs.

"La 5G n'étant pas encore déployée, nous n'avons pas assez d'informations pour savoir à quoi ça ressemblera. Mais en même temps, nous devons évaluer les risques", explique Olivier Merckel, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

"Les premiers déploiements, prévus pour la fin 2020, auront lieu sur des fréquences à 3,5 gigahertz. Ce sont des ondes que l'on connaît car elles sont utilisés pour la 3G, la 4G. Même si l'on a encore des doutes sur leurs conséquences sanitaires, aucun effet néfaste sur la santé n'a été prouvé", poursuit le chef d’unité d’évaluation des risques liés aux nouvelles technologies, qui se veut rassurant malgré le manque de données.

"Les opérateurs ont déjà fait des expérimentations de 5G, ce qui nous permet d'effectuer des simulations, poursuit l'expert. Un des problèmes possibles est la répartition de l'exposition aux ondes : avant, elle était relativement homogène. Mais avec la 5G, des segments de la population risquent d'être plus touchés que d'autres".

Loin de se cantonner à la modernisation du réseau téléphonique, la 5G pourrait bien révolutionner de nombreux domaines de la vie quotidienne : voitures connectées, télé-chirurgie, objets connectés "qui pourront dialoguer entre eux"... Pour en savoir plus sur la dangerosité potentielle ou non de la 5G, il va donc falloir attendre que l'Anses ait plus de données à sa disposition.