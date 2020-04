Déconfinement : les cinémas pourront-ils rouvrir et quand ?

publié le 26/04/2020 à 07:22

Alors que le déconfinement prévu le 11 mai approche, les salles de cinéma, elles, ne rouvriront pas à cette date mais potentiellement au début de l'été. La Fédération des exploitants de cinéma et le Centre national du cinéma travaillent conjointement sur cette question. Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, a fait le point sur le plateau de C à vous ce jeudi 23 avril.

"Si le déconfinement commence vraiment à partir du 11 mai et si'l n'y a pas d'alerte ou de contre-coup, on pourrait alors imaginer que certains cinémas rouvrent. C'est ce sur quoi travaillent sérieusement Richard Patry, le président de la Fédération nationale des cinémas français et l'ensemble de la filière, quitte à reporter si cela n'est pas possible", affirme Pierre Lescure.

"Si jamais la réouverture était possible le 1er juillet, on limiterait l'accueil dans les salles à 50% de jauge, ce qui permettrait de laisser un mètre entre chaque spectateur. Le masque ne serait pas obligatoire dans la salle mais il le serait dans les halls. Quant à la ventilation, si importante dans la propagation du virus, on laisserait vingt minutes entre chaque séance pour que l'air soit complètement transformé", assure Pierre Lescure.

🎬 Les salles de cinéma pourraient réouvrir dés le début de l'été.

C'est ce sur quoi travaillent la Fédération des exploitants de cinéma et le CNC, avec le gouvernement. @PierreLescure explique dans #CàVous 👇 pic.twitter.com/S6PesRid2k — C à vous (@cavousf5) April 23, 2020