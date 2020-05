publié le 05/05/2020 à 18:43

Comme de nombreux commerces français, les librairies et les petits musées vont rouvrir à partir de lundi 11 mai, date de début du déconfinement. Mais ça ne sera pas le cas des théâtres, des cinémas ou encore des grands musées.

Samedi 2 mai, Emmanuel Macron a promis de "premières décisions" mercredi 6 mai pour le monde de la culture, à l'arrêt complet et en grande difficulté depuis le confinement imposé dans la lutte contre le coronavirus.

Demain, le président de la République va donc s'entretenir avec une dizaine d’artistes, dont on ignore l’identité pour le moment. On sait que ce rendez-vous sera l'occasion pour Emmanuel Macron de faire ses annonces.

Une réunion de préparation s’est d'ailleurs tenue cet mercredi après-midi à ce sujet. De son côté Franck Riester, le ministre de la Culture, a fait quelques annonces dans la matinée pour aider les intermittents, notamment cet été. Mais ces derniers attendent plus : une année blanche.

Macron à l'école - Le président Emmanuel Macron s'est également rendu ce mardi 5 mai dans une école de Poissy (Yvelines) Devant les enfants, il a même admis que lui aussi avait encore un peu de mal avec les gestes barrières. "Parfois t’es obligé de bouger ton masque parce qu’iln' est pas bien ajusté", a-il dit à une élève.



Inquiétude à l'hôpital - Olivier Milleron, cardiologue à Bichat et membre du collectif Inter-Hôpitaux s'est dit "inquiet pour l’hôpital et sa capacité à prendre en charge les patients dans les prochaines semaines". "On pense qu’on va découvrir des catastrophe à domicile car les gens n’ont pas pu ou pas voulu venir", a-t-il dit, évoquant notamment un patient qui s’est "arraché sa dent lui-même par peur d’aller à l’hôpital".

Distribution de masques - Du côté de Nancy, la distribution de masques a débuté dans cinq gymnases de la ville. A l'entrée de ces gymnases, on prend la température des habitants, on leur donne des conseils pour bien mettre leur masque... Le maire Laurent Hénart a affirmé que la distribution, qui se fait sur rendez-vous, se passe bien.