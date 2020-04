publié le 22/04/2020 à 10:44

Le confinement c’est aussi l’occasion de revoir chez soi, en DVD ou en VOD, des succès récents du cinéma. Le film Hors normes d’Olivier Nakache et Eric Toledano est désormais disponible à la vente et à la location.

Vous avez été 2,1 millions l’automne dernier à aller savourer en salles cette chronique qui mêle, comme souvent chez les réalisateurs d’Intouchables, la tendresse, le rire, l’émotion mais aussi de vrais sujets de société. Hors normes, c’est l’histoire de deux bénévoles, Vincent Cassel et Reda Kateb, l’un engagé auprès de jeunes autistes, l’autre aux côté de jeunes des quartiers, chacun essayant de relier ces deux mondes pour n’en faire qu’un.

Alors on le sait, le confinement n’est facile pour personne mais pour les autistes, leurs familles et ceux qui s’en occupent c’est encore plus compliqué. Le président de la République et le gouvernement ont annoncé assez tôt des mesures spécifiques pour rendre les choses moins difficiles et plus supportables.

> HORS NORMES - Bande-annonce

De futurs projets pour les réalisateurs

Un prochain projet du duo de réalisateurs concerne la télé avec une série sur la psychanalyse encore en montage, coréalisée avec d’autres metteurs en scène, qui sera diffusée en janvier sur Arte avec notamment Reda Kateb, Pio Marmai, Mélanie Thierry ou Carole Bouquet. Mais le tandem pense aussi à son 8e film de cinéma, et il y a même comme une urgence à s’y mettre.