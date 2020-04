publié le 21/04/2020 à 18:20

C'est une annonce Netflix qui réjouit les cinéphiles de plusieurs générations. Le géant américain du streaming a signé un partenariat exceptionnel avec MK2, société de production, de distribution et ventes internationales de films, et d’exploitation de salles de cinémas, qui offre un catalogue de plusieurs films des plus grands réalisateurs.

Ainsi, à partir du vendredi 24 avril, les abonnés de Netflix France pourront (re)visionner 14 films de François Truffaut dont La femme d’à côté, Farhenheit 451 et Vivement Dimanche ! Une belle nouvelle pour égayer le confinement et permettre à une jeune génération de découvrir le réalisateur de la Nouvelle Vague.

Netflix ne s'arrête pas puisque les films d'autres grands réalisateurs comme Jacques Demy (Les parapluies de Cherbourg), Steve McQueen (Twelve Years A Slave), Xavier Dolan (Mommy), David Lynch (Mulholland Drive) ou encore Charlie Chaplin (Le Dictateur) seront également disponibles.

"Le partenariat conclu entre Netflix et MK2 porte sur un catalogue de 50 films", expliquent les deux nouveaux associés dans un communiqué. "Ces œuvres seront proposées sur Netflix à partir du mois d’avril 2020 et tout au long de l’année", précise nos confrères du Parisien. Le confinement a de beaux jours devant lui.

Quelle fierté de t’annoncer l’arrivée d’une large sélection de films des plus grands réalisateurs de l’Histoire comme David Lynch, Charlie Chaplin, Jacques Demy, Xavier Dolan, Steve McQueen et d’autres…



Dès vendredi, tu pourras retrouver 12 films de François Truffaut ! pic.twitter.com/m0wgVLfmml — Netflix France (@NetflixFR) April 20, 2020