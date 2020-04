"Forrest Gump" : comment le chef-d'œuvre avec Tom Hanks est devenu mythique

publié le 22/04/2020 à 07:33

Quatre décennies d'histoire des États-Unis, des années 50 et aux années 90, à travers le regard et l'étrange aventure d’un simple d’esprit. Qui devient à son corps défendant le protagoniste central d’événements majeurs qui ont marqué en profondeur ce pays. Et au départ de ce film, il y a un roman éponyme écrit par Winston Groom en 1986.

Cet ancien journaliste a remporté le Prix Pulitzer trois ans plus tôt pour son roman Conversation avec l’ennemi, récit à la première personne d’un soldat américain qui, 14 ans après avoir réussi à s’échapper d'un camp de prisonniers de guerre au Vietnam, a été arrêté pour désertion.

L'auteur du livre, Winston Groom, lui, trouve que John Goodman, le héros masculin de la série Roseanne devenu l’acteur récurrent des frères Coen, serait le Gump idéal. Mais jamais il ne sera contacté par Robert Zemeckis qui va plutôt le proposer à Bill Murray, tout auréolé du succès d’Un jour sans fin et à John Travolta qui vient de renouer avec le succès avec Allo Maman ici bébé. L’un comme l’autre refusent. Travolta confiera plus tard qu’il s’agit d’une des plus grandes erreurs de sa carrière. C’est au bout de tous ces atermoiements que le scénario de Forrest Gump arrive enfin dans les mains de Tom Hanks.

Dans le monde, la comédie dramatique totalise près de 680 millions de dollars alors qu’il n’en a coûté que 55. Et dans la foulée, le film remporte 6 Oscars lors d’une soirée historique à plusieurs titres. Le long-métrage devient le premier-long métrage à réaliser le doublé Meilleur film-Meilleurs effets spéciaux. Et Tom Hanks reçoit sa deuxième statuette consécutive, performance que seule Spencer Tracy avait réalisée en 1937 et 1938



Forrest Gump est diffusé le jeudi 23 avril, à 20h50, sur Paris Première.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Les Films mythiques, une série d'épisodes exceptionnels consacrés aux plus grands chefs d'oeuvre du 7e art. Pour accompagner le cycle "Les Films mythiques" sur Paris Première, le journaliste Thierry Chèze, raconte l’envers du décor, les coulisses, les anecdotes les plus étonnantes des classiques du cinéma. Un podcast RTL Originals.