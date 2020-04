Confinement : découvrez "Henri", la plateforme de VOD de la Cinémathèque

publié le 19/04/2020 à 04:51

La Cinémathèque française, située rue de Bercy à Paris (12e arrondissement), est fermée -comme tous les autres lieux culturels- à cause de coronavirus et des mesures de confinement. Mais pour conserver le lien avec le public, une plateforme de VOD, 100% gratuite et baptisée "Henri", a été mise en ligne.

"Henri" (nom choisi en hommage à Henri Langlois, père fondateur de la Cinémathèque) propose plusieurs films historiques, restaurés ces 20 dernières années, dont La Chute de la maison Usher de Jean Epstein, premier film mis en ligne sur la plateforme.

Mais chaque soir, à 20h30, un nouveau film est ajouté à la liste. Celui de samedi 18 avril était La Folie du docteur Tube d'Abel Gance, un court-métrage silencieux datant de 1915, qu'Henri Langlois avait sauvegardé en 1961.

LA FOLIE DU DOCTEUR TUBE est le plus ancien film d'Abel Gance. Un OFNI, une pochade burlesque d'avant-garde, l'histoire d'un savant fou qui expérimente les effets détonants d'une poudre qui distord les rayons lumineux

Et c'est votre film du soir, sur Henrihttps://t.co/dA4KEs4oEb pic.twitter.com/k0XhjeKvbM — La Cinémathèque (@cinemathequefr) April 18, 2020

Tous les films déjà en ligne, et ceux qui vont l'être dans les jours à venir, resteront disponibles sur "Henri" jusqu'au déconfinement.