Lionel Messi, le meilleur joueur du monde et peut-être de l’histoire du foot, recordman de Ballon d’Or gagnés, porte ce prénom parce que son papa, Jorge, était un grand fan du chanteur américain Lionel Richie et de ses tubes… D’ailleurs vu que Messi est né en juin 1987, il n'est pas impossible qu’il ait été conçu sur Say You, Say Me, gros slow langoureux de Lionel Richie, numéro 1 un peu partout en 1986.

Dès son plus jeune âge, le petit Lionel, surnommé Leo, est timide, maladivement timide, à tel point qu’à l’école, quand il a quelque chose à demander à l’institutrice, c’est une copine qui lève la main pour lui. Mais, dès qu’il touche un ballon, là tout change. Son premier ballon, il le touche à 4 ans et c’est un coup de foudre pour lequel il est allé très loin quitte à se faire très, très mal !

Le petit Lionel a 8 ans et il doit jouer la finale d’un tournoi de foot avec son équipe de Newell’s Old Boys dont la récompense est un vélo neuf pour chacun des vainqueurs. Évidemment ses parents partent au stade pour voir jouer le fiston qu’ils pensent être déjà là-bas. Sauf qu’en fait, au moment de leur départ, Messi est dans la salle de bain, coincé à l’intérieur et si timide qu’il n’a rien osé dire. Il essaye par tous les moyens d’en sortir car hors de question de louper le match.

Il finit par casser la vitre de la fenêtre, se coupant sérieusement au passage. Puis, il court comme un dératé jusqu’au stade. Il y arrive en sang, mais à temps. Son équipe est alors menée, il entre immédiatement en jeu et la magie Messi opère. Les Newell’s Old Boys remportent le match et tous les gamins, dont Lionel, le fameux vélo. C’est bien la preuve que Lionel Messi a vraiment le foot dans le sang !

