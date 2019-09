Laurent Ventura et Claude Lelouch

A l'occasion du centenaire de sa naissance, Stéphane Bern et son équipe consacrent toute une émission à l'immense Lino Ventura. Accompagné de son fils aîné, Laurent Ventura, co auteur d'un très bel ouvrage publié par les Editions de La Martinière et par Claude Lelouch, qui a dirigé Lino à deux reprises, Stéphane Bern revient sur l'incroyable destin de celui que rien ne prédestinait à une telle carrière !

De sa naissance à Parme, le 14 juillet 1919, à sa carrière de catcheur, en passant par son arrivée à Paris dans les années 20, son entrée "par accident" dans le monde du cinéma, son amitié avec Gabin, ses 75 films, la fondation "Perce Neige"... Retour sur le parcours du "tonton flingueur" préféré des français !

Luana Belmondo nous parle de l'autre grande passion de Lino Ventura: la cuisine ! En bon italien, l'acteur n'avait pas son pareil pour cuisiner les pâtes, notamment les pâtes aux palourdes, qu'il avait à cœur de préparer... et de servir lui même à ses invités comme le raconte son fils Laurent.

Claude Lelouch nous livre des anecdotes de tournage, partage ses souvenirs extraordinaires et nous révèle notamment comment, dans La Bonne année, il a convaincu Lino de tourner une scène dans un lit avec une femme... ce que Lino Ventura avait toujours refusé de faire auparavant !

La condition d'immigré, je l'ai ressentie, et ça a beaucoup marqué ma vie. Je plains les enfants qui ont tout et tout de suite, sans effort. Lino Ventura





