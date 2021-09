"Tonight... Tonight..." Ces deux mots cultes chantés par María, le personnage principal de West Side Story résonne de nouveau. Cette fois c'est l'actrice Rachel Zegler qui chante face à la caméra en lieu et place de Natalie Wood et Marni Nixon qui incarnaient la jeune femme (visage et voix chantée) dans la version originale du film de 1961.

Une nouvelle bande-annonce de cette version réalisée par Steven Spielberg d'après un scénario de Tony Kushner - lauréat du prix Pulitzer et d’un Tony Award a été dévoilée ce mercredi 15 septembre 2021. L'histoire est toujours la même : un amour naissant (et impossible ?) sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Naturellement, le casting a été mis à jour : Ansel Elgort sera Tony et Rachel Zegler María. Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (le lieutenant Schrank), Brian d’Arcy James (l’agent Krupke) rejoignent le casting de ce film très attendu. Rita Moreno (Valentina, la gérante de l’épicerie où travaille Tony) jouait Anita dans la version originale des années 60 et fera son retour dans cet univers qu'elle connait parfaitement.

Ce trailer officiel ne dévoile pas encore les nouvelles versions des célèbres chansons de la comédie musicale. On peut cependant constater que le réalisateur a fait le choix d'une adaptation fidèle à l'œuvre d'origine et à l'époque plutôt que de miser sur une refonte artistique totale de West Side Story. Pour découvrir le tout, il faudra aller au cinéma le 8 décembre 2021.