Informatique : d'où vient l'expression "bug" pour les ordinateurs ?

On parle d'un bug quand un appareil fait n'importe quoi ou qu’un programme plante. La plupart du temps, c’est énervant mais pas trop grave. Mais parfois les conséquences sont plus lourdes. Le 4 juin 1996, la toute première fusée Ariane 5 a explosé en plein vol au bout de 36 secondes, la faute à un bug informatique. D’ailleurs selon une étude, les entreprises du monde entier dépensent environ 50 milliards d’euros pour résoudre ces bugs !

Le tout premier à utiliser le mot "bug", c’est Thomas Edison qui avait découvert une panne dans son phonographe et l’avait comparé un insecte imaginaire qui venait parasiter son invention. Et "insecte" se dit "bug" en anglais. Mais, l’expression a vraiment été popularisée le 9 septembre 1947. Ce jour-là, à l’université de Harvard, quelque chose d’anormal se passe sur un supercalculateur, ancêtre de nos PC d’aujourd’hui : un court-circuit vient de provoquer sa panne.

Grace Hopper, informaticienne en charge de la machine, cherche sa cause. À cette époque, les ordinateurs sont des bazars énormes qui prennent une place considérable et des pièces entières où la chaleur est étouffante. Pour refroidir tout ça, il n'y a pas d’autres choix que d’ouvrir les fenêtres. Et justement c’est de là qu’est venue la panne.

"L'effet papillon de nuit"

Grace Hopper, après avoir fouiné, découvre un papillon de nuit, coincé entre deux relais électriques de l’ordinateur. Un vrai bug pour le coup, à l’origine de ce court-circuit. L’image de Thomas Edison était devenue une réalité ! Du coup l’expression "bug" est vraiment entrée dans l’histoire ce jour-là grâce à Grace Hopper. Et le plus drôle dans tout ça, c’est que Grace Hopper, ça sonne comme grasshopper, le mot anglais pour dire une "sauterelle". Décidément que de bugs !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.