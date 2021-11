Jacques Dutronc promet sur RTL "une tournée sentimentale" avec son fils Thomas

Dutronc père et fils sur scène, ensemble. C'est un rêve qui devient réalité pour les amoureux de cette famille musicale. Une tournée baptisée simplement Dutronc & Dutronc va bientôt commencer avec des premières dates en avril 2022 à l'Espace Evènementiel de Courbevoie pour la première et avant deux soirées de lancement au Casino de Paris. "Je suis trop heureux de monter cette tournée avec mon père", confiait Jacques Dutronc au micro de RTL. "C'est une tournée sentimentale", continue son père Jacques assis à ses côtés dans le studio de RTL. "Il y a eu un truc entre nous, mais, petit à petit, plus il m'annonce de dates et plus ça devient professionnel", s'amuse le chanteur de 78 ans.

L'idée de cette tournée est née dans les studios de RTL. "On a enregistré des duos pour des bonus de Noël, raconte Thomas Dutronc, et Steven Bellery [le journaliste musique de RTL] nous a dit : 'vous chantez ensemble là mais pourquoi vous ne feriez pas une scène ?'. C'est une idée qui traîne depuis longtemps mais ça va de là".

Thomas Dutronc n'a aucune inquiétude quant à la santé, la voix ou l'énergie de son père sur scène. "Il est en pleine forme. Il chante trop bien. On a fait deux grosses journées de répétition. Je suis tellement fier. Je suis fan à fond, mais c'est un mythe. Ces chansons sont mythiques et il n'est pas du tout mité", dit Thomas Dutronc sur un air taquin. "C'est vertigineux pour moi d'être avec lui et qu'on se partage ses chansons à lui, qui sont mythiques comme ça. On travaille à fond les arrangements. On a plein de plein d'idées. On est vraiment très, très motivés pour que ce soit extraordinaire et historique."

Dutronc & Dutronc Crédit : YANN_ORHAN

Les dates de cette tournée Dutronc & Dutronc

Les préventes seront disponibles dès ce lundi 22 novembre 2021 à 10 heures sur le site officiel de la tournée. Vous pourrez aussi acheter vos billets dans tous les points de vente dès le 24 novembre.

Premières dates

12/04 : Courbevoie - Espace Evènementiel

14/04 : Paris - Casino de Paris

15/04 : Paris - Casino de Paris

Zéniths et Arénas

03/11 : Montpellier -Zénith

04/11 : Nice - Palais Nikaïa

08/11 : Dijon - Zénith

09/11 : Orléans - Zénith

10/11 : Clermont-Ferrand - Zénith

12/11 : Genève - Arena

15/11 : Amiens - Zénith

16/11 : Lille - Zénith

19/11 : Trélazé - Arena Loire

20/11 : Poitiers - Arena

23/11 : Pau - Zénith

24/11 : Toulouse - Zénith

06/12 : Bordeaux - Arkea Arena

07/12 : Nantes - Zénith

10/12 : Reims - Arena

11/12 : Strasbourg - Zénith

13/12 : Bruxelles - Forest National

14/12 : Rouen - Zénith

16/12 : Lyon - Halle Tony Garnier

17/12 : Aix en Provence - Arena

21/12 : Paris - Accor Arena

2023

20/01 : Nancy - Zénith

21/01 : Montbéliard - Axone

25/01 : Angoulême - Espace Carat

26/01 : Limoges – Zénith

03/02 : Caen - Zénith

04/02 : Tours - Parc Expo

05/02 : Le Mans - Antarès

Et aussi les premiers festivals annoncés pour cet été

24/06 : Aluna Festival - Ruoms

25/06 : Mautauban en Scènes - Mautauban

29/06 : Nuits de Fourvières - Lyon

01/07 : Festival Arena Five - Bruxelles

09/07 : Musilac - Aix les bains

12/07 : Arènes de Nîmes

15/07 : Festival de Carcassonne