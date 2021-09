Attention ça risque de vous spoiler tout ce que vous allez regarder ensuite, je préfère vous prévenir, je ne vous prends pas en traître… et ça tombe bien, car il va être question de traîtres. L'astuce, c’est de regarder le téléphone ou l’ordinateur portable des personnages, et plus précisément, sa marque.

Si c’est Apple, donc que le personnage a un iPhone ou un MacBook, même si vous avez l’impression que c’est un salaud ou un type qui se prépare à trahir le héros, ça n’arrivera pas. C’est une règle stricte imposée par le fabricant américain à la pomme : la seule condition pour utiliser ses produits dans un film ou une série, c’est que les méchants ne les utilisent pas. Seulement les gentils ! C’est contractuel et non négociable.

Comme les producteurs aiment avoir les produits design et branchés de la marque dans leurs films, ils finissent par s’y plier. Les méchants héritent donc des PC ou des smartphones Android. Le problème, c’est que ça peut donc vous tuer une série à suspense.

Cela a été le cas de la saison 1 du mythique 24 heures chrono en 2002 avec Jack Bauer et sa fameuse sonnerie de téléphone. Il n’avait pas d’iPhone, mais pas de doute : on savait que c’était le héros. En revanche, en fin de saison, on cherchait qui était la taupe au sein du CTU. Tout le monde soupçonnait un agent à l’air louche, sauf qu’il avait un Powerbook en titane. Ce n'était donc pas lui le traître, mais un autre agent, que personne n’imaginait trahir Bauer. Lui utilisait un PC portable de chez Dell ! CQFD.

Vous voulez en avoir le cœur net ? Faites le test avec À couteaux tirés, un Cluedo version ciné sorti y a 2 ans. Montre-moi ton téléphone, ta tablette et je te dirai qui tu es. Vous verrez, vous aurez le coupable bien avant le détective joué par Daniel Craig.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.