Pourquoi Robert De Niro peut vraiment dire merci aux taxis

Pourquoi Robert De Niro peut dire merci aux taxis ? Cela a évidemment à voir avec le film de Martin Scorsese Taxi Driver, Palme d’Or à Cannes en 1976, chef-d’œuvre dans lequel Robert De Niro interprète Travis Bickle, un chauffeur de taxi qui part complètement en vrille paranoïaque.

Pour préparer son rôle, fidèle à la méthode l’Actor’s studio, De Niro a passé et réussi les examens pour obtenir une licence de taxi new-yorkais. C’est ainsi que pendant plusieurs semaines, jour et nuit, parfois pendant 15 heures d’affilée, il prend des clients dans sa voiture jaune, totalement incognito, enfin presque.

Une seule fois, il est reconnu par un type qui l’avait vu dans Le Parrain 2, rôle pour lequel il avait reçu l’Oscar du meilleur second rôle. Loin de s’imaginer que De Niro bossait un rôle, il fut juste surpris et lui dit, plein de compassion : "Dites donc, on dirait que c’est dur de trouver du boulot !". Mais ce n’est pas sa seule histoire avec un de ses clients.

Un soir, il charge une jeune femme et commence à papoter avec elle. Elle lui raconte qu’elle est comédienne, mère célibataire, qu’elle galère pour décrocher des rôles. Touché, il se dévoile : "Je peux peut-être vous aider, je suis Robert De Niro !". Sa réponse est immédiate : "Bien sûr et moi je suis la Reine d’Angleterre !" Elle s’appelle Diahnne Abbott et finalement il lui décroche un petit rôle dans Taxi Driver puis dans New-York, New-York et dans La Valse des pantins. Mieux, il tombe amoureux d’elle et c’est ainsi qu’elle devient la première madame Robert De Niro. Comme quoi, contrairement au cliché répandu, y a des chauffeurs de taxi vraiment vraiment sympas !

