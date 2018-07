publié le 26/07/2016 à 08:35

C'est une série devenue phénomène. L'idée de 24 est née d'une réflexion de Joël Surnow qui a réussi à convaincre le scénariste Robert Cochran qu'il faut faire une série rythmée, haletante et en temps réel, avec 24 épisodes d'une heure narrant une intrigue de 24h.



Pour que le héros ne dorme pas pendant ce laps de temps, il faut avoir une intrigue forte, et une menace de mort planant sur le président des États-Unis est la parfaite raison. Il ne manque plus qu'à mettre le projet en images. L'effet est une réussite. Tournage avec caméra à l'épaule, pas de flashback et un héros parfait, Jack Bauer.

Avec ses méthodes musclées, l'agent anti-terroriste campé par Kiefer Sutherland va tenter de sauver le président afro-américain des États-Unis, 7 ans avant l'élection de Barack Obama. Pour l'anecdote, l'équipe du film aura la visite de l'armée américaine, qui demandera à y aller moins fort avec les méthodes de Jack Bauer, qui inspirent beaucoup trop les nouvelles recrues des forces armées US.