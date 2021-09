iPhone 13 : le prix des anciens iPhone en baisse après la keynote

Apple a dévoilé mardi 14 septembre ses nouveaux iPhone 13. La nouvelle gamme calque parfaitement la précédente avec deux modèles disponibles sous la barre symbolique du millier d'euros et deux versions Pro plus perfectionnées. L'annonce des nouveaux iPhone donne chaque année l'occasion à Apple de mettre à jour son catalogue pour ajuster la nouvelle gamme officielle du fameux téléphone avec des tickets d'entrée différents selon les besoins des consommateurs.

Vendus respectivement à partir de 809 euros et 909 euros, l'iPhone 13 Mini et l'iPhone 13 sont les nouveaux points d'entrée dans le catalogue des iPhone de dernière génération. Affichés à partir de 1.159 euros et 1.259 euros, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max assoient le positionnement très haut de gamme de la société avec un écran et des fonctionnalités photo plus sophistiquées.

Par ricochet, l'arrivée de ces nouveaux modèles au catalogue pousse l'iPhone XR vers la sortie. Lancé en 2018 et proposé récemment à partir de 589 euros, il commençait à être de plus en plus démodé avec son écran LCD et son unique capteur photo. Comme l'an dernier, Apple abandonne aussi les modèles les plus premiums de la génération précédente : l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max quittent l'Apple Store. Il faut désormais se tourner vers des revendeurs tiers pour se les procurer.

En revanche, l'iPhone 12 est toujours disponible à partir de 809 euros avec un rabais de 100 euros et une capacité de stockage moitié moindre que celle de l'iPhone 13. L'iPhone 12 Mini est proposé à 689 euros avec une réduction de 120 euros mais son autonomie ne devrait pas s'améliorer avec iOS 15.

Lancé en 2019, l'iPhone 11 est toujours à l'affiche et son prix est plus intéressant que jamais, en baisse de 100 euros à 589 euros en version 64 Go. L'iPhone le plus abordable de la gamme reste l'iPhone SE, lancé au printemps et toujours affiché au tarif de 489 euros avec 64 Go de stockage.