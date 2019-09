publié le 18/09/2019 à 10:27

C'est une annonce exclusive de Christian Clavier sur RTL. L'acteur connu et reconnu pour son rôle, entre autres de Jacquouille la Fripouille dans Les Visiteurs et Claude Verneuil dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, révèle le titre, le thème et le casting de son prochain film.

Intitulé Do you, do you Saint Tropez, il sera mis en scène par Nicolas Benamou qui avait signé avec Philippe Lacheau les Babysitting, coécrit avec Jean-Marie Poiré (Les Visiteurs) et Jean-François Halin auteur des Guignols et de OSS 117 et coproduit et interprété par Christian Clavier.

"Le film se passe en 70, donc il a du style, donc il a de la gueule. Il y a des jeunes femmes absolument ravissantes. Tout ça est seins nus, tout ça est dans une époque de légèreté, de gaieté, de St Tropez, de Brigitte Bardot, des Gipsy Kings qui commençaient, de la musique des yéyé, tout le monde était en couleur", démarre Christian Clavier au micro de RTL.

Poelvoorde, Depardieu, Lhermitte au casting

"On renoue avec tout ce que j’ai toujours aimé moi, mes camarades du Splendid et après avec Les Visiteurs, c’est-à-dire le cinéma grand public : avec des gags, avec des situations, des dialogues, et avec des acteurs et des actrices. Je suis en duo avec Benoît Poelvoorde, c’est la première fois et c’est un régal pur parce que c’est un génie comique", révèle Christian Clavier, qui partagera aussi l'affiche avec Virginie Hocq, Jérôme Commandeur, Vincent Desagnat, Rossy de Palma. Cerise sur le gâteau, Christian Clavier retrouvera Thierry Lhermitte dans le rôle "un personnage de théâtre de qualité" et Gérard Depardieu, qui incarne "le supérieur hiérarchique" du personnage de Clavier.

Une comédie policière burlesque

Do you, do you Saint Tropez est une comédie policière burlesque qui raconte comment un flic incapable va être chargé d'enquêter sur des menaces de mort dont est victime la femme d'un richissime brasseur de bière sur la Côte d'Azur. Évidemment, les choses vont échapper au contrôle d'à peu près tout le monde. "Et donc on fait un Agatha Christie comme était Le Crime de l'Orient-Express, sauf que t’envoies un incapable. Le personnage s’appelle d’ailleurs Jean Boullin. On pourrait dire mieux que Maigret, mieux que Clouseau, l’inspecteur de la Panthère Rose : Boullin ! J’ai toujours été un fan complet de ce qui était le duo Blake Edwards-Peter Sellers et donc je me suis dit ‘Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas aussi bien’", poursuit l'acteur.