publié le 21/05/2019 à 16:32

Depuis plus d'un an maintenant, Hubert Bonisseur de la Bath était orphelin : après deux volets, Michel Hazanavizius avait révélé ne pas continuer l'aventure pour le troisième OSS 117 en mars 2018. Alors qu'il présente son nouveau film La Belle époque au Festival de Cannes, Nicolas Bedos a (enfin) craché le morceau au Journal du Dimanche.



Comme une évidence, la première phrase de l'article évoque la nouvelle sans fioriture. Une anecdote avant d'évoquer le film présenté hors compétition pendant la quinzaine cannoise : "Nicolas Bedos quitte Paris et le début des castings du troisième volet OSS 117, dont il sera le nouveau réalisateur, pour monter les marches du Festival de Cannes [...]", peut-on lire dans le JDD.

Nicolas Bedos réalisera ainsi son troisième long-métrage. Il avait mis en scène son premier film - dans lequel il jouait l'un des rôles principaux - en 2017, Monsieur & Madame Adelman. Après Le Caire et Rio, la destination n'est pas encore connue, tout comme la date de sortie. Une seule chose est certaine : Jean Dujardin sera toujours au casting.