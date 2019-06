publié le 26/06/2019 à 13:26

Le 3 juillet prochain, Arnaud Lemort débarquera au cinéma avec Ibiza, son troisième film après L'amour c'est mieux à deux en 2010 et Dépression et des potes deux ans plus tard. A l'affiche de cette comédie familiale, deux grands acteurs du cinéma français : Mathilde Seigner et Christian Clavier ! Les deux artistes se donnent d'ailleurs la réplique pour la première fois sur grand écran.

Avec Ibiza, c'est aussi l'occasion pour les deux protagonistes de retrouver d'anciens partenaires. Par exemple, Mathilde Seigner avait déjà joué avec Olivier Marchal dans Quelque chose à te dire en 2009. L'ancien membre du Splendid, lui, partage l'écran avec Frédérique Bel, sa fille dans Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? et sa suite ainsi que Les Visiteurs: La révolution. Un film en partenariat avec RTL !

"Ibiza", le troisième long métrage d'Arnaud Lemort avec Mathilde Seigner et Christian Clavier

L'histoire : Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc.

Découvrez le film en image avec la bande-annonce ci-dessous...

> "Ibiza" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze.