publié le 03/05/2019 à 10:14

Icône du cinéma, femme fatale... et chanteuse. Vendredi 3 mai 2019, Brigitte Bardot publie un coffret inédit rassemblant la majeure partie de ses morceaux. Dès 1962, l'ancienne muse de la Nouvelle Vague passe derrière le micro. Elle enregistrera plus de 80 chansons. Un répertoire injustement sous-estimé, probablement occulté par sa cinquantaine de films. "Ça me rajeunit, ce sont des chansons charmantes dont on se souvient, ça me fait plaisir", explique-t-elle au micro de RTL.



Des titres que l'on a toutefois en tête comme Tu veux ou tu veux pas paru en 1970. Il y a cette légèreté dans les chansons de Bardot. Elle y injectait sa malice et sa sensualité. Deux mots que l'actrice de 84 ans ne renie pas. "Je trouve que je chante bien, ce n'est pas extraordinaire mais à ma façon, impertinente et insouciante [...] Ce n’était pas une carrière, c'était une récréation."

L'insouciance semble être le fil conducteur de sa carrière de chanteuse. "Là, je n'interprétais pas de personnage, j'étais moi, pour de vrai, je chantais comme ça me venait. Les gens ne chantent plus aujourd'hui. Avant on entendait siffloter, je pense que la vie est très difficile. Les gens n'ont plus le cœur à chanter", détaille-t-elle, nostalgique.

L'année 1973 marque un point final à sa carrière artistique, rythmée par l'un de ses derniers succès, Le soleil de ma vie, en duo avec Sacha Distel. Mais les deux chansons parues après sont très importantes pour elle, La Chasse et Toutes les bêtes sont à aimer.

> Brigitte Bardot - Tu veux ou tu veux pas Date : 03/05/2019

Brigitte Bardot a dynamité l'image de la femme au cinéma. En musique également, elle a été précurseuse. À l'époque, avec Françoise Hardy, "BB" a été l'une des premières chanteuses françaises à s'afficher avec une guitare. "C'est un instrument de convivialité, c'était ma confidente", se souvient Brigitte Bardot.



Leçon de guitare, l'une des nombreuses chansons écrites par Jean-Max Rivière. Ce dernier qui avec Serge Gainsbourg a le mieux cerné la chanteuse. Pourquoi ? Parce qu'elle bien a connu les deux hommes. Et comme elle nous l'explique, "Jean-Max comme ami, Serge comme amoureux".



Pour l'artiste, La Madrague restera toujours en elle. "Elle n'est pas dans un coin de mon cœur, c'est ma maison, c'est moi." Le coffret regroupe trois CD, ses plus grandes chansons et musiques de films et aussi deux film mythique, Et Dieu créa la femme, de Roger Vadim et Le Mépris de Jean-Luc Godard.

Le coffret inédit de Brigitte Bardot