A La Bonne Heure avec Christian Clavier !

publié le 18/01/2019 à 12:30

Le 30 janvier prochain sortira en salles la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, l'immense succès de 2014 avec près de 12.400.000 entrées. La comédie mise en scène par Philippe De Chauveron est déjà prête à faire exploser le box-office français. Si l'on en croit le chiffre des entrées lors des avant-premières organisées dans l'Hexagone le 1er janvier dernier, 155.000 spectateurs ont répondu présents. Un record !



Pour le second volet des aventures de la désormais célèbre famille Verneuil, vous retrouverez le casting au grand complet : Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal NZonzi, Élodie Fontan, Frédérique Bel, Julia Piaton, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Émilie Caen, Salimata Kamate et Tatiana Rojo !



"Qu'est-ce qu'on a (encore) fait au bon Dieu ?" de Philippe de Chauveron

L'histoire : Claude (Christian Clavier) et Marie (Chantal Lauby) Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid (Medi Sadoun), David (Ary Abittan), Chao (Frédéric Chau) et Charles (Noom Diawara) sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Kof débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises...

> "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?" - Bande-annonce

