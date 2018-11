publié le 29/11/2018 à 10:55

C'est l'une des plus belles idées de ce Astérix : le Secret de la potion magique. Christian Clavier revient sous les traits du célèbre Gaulois à la moustache jaune dans le nouveau film d'animation d'Alexandre Astier et Louis Clichy. Après avoir incarné Astérix en chair et en os à deux reprises au cinéma (Astérix et Obélix contre César - 1999; Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre - 2002), il était logique pour le comédien de 66 ans d'accepter la proposition.



"Moi ça m'a plu de retrouver Astérix parce que c'était un clin d’œil très amusant et j'ai un bon souvenir des deux films. Mais c'est notre ami Astier qui a décidé ça. Moi j'étais ravi de la proposition, j'ai bondi dessus. J'ai un peu participé à Kaamelott. J'adore ce qu'il fait en plus. C'est vraiment lui qui m'a attiré. Après, retrouver Astérix était un véritable clin d’œil. Mais c'est vraiment son travail, à lui, qui me branche", a confié l'acteur au micro de RTL.

> ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE // Bande-annonce

Un avis partagé par le comédien et réalisateur Alexandre Astier. "Déjà pour le précédent film Astérix : le Domaine des Dieux, Roger Carrel [voix emblématique d'Astérix depuis des années, ndl]) nous a fait une très jolie fleur en venant faire le film puisqu'il avait décidé de prendre sa retraite avant.(...) Pour le plaisir d'avoir eu Carrel, il faut le remplacer par une chance tout autant équivalente et j'ai donc téléphoné à Clavier et il était enthousiaste", a-t-il déclaré.