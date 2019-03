VIDÉO - Quand Laurent Gerra imite Godard et amuse le duo Clavier-Depardieu

La chronique de Laurent Gerra face à Christian Clavier, Gérard Depardieu et Bertrand Blier

publié le 07/03/2019 à 10:08

C'est une chronique inédite qu'a livrée Laurent Gerra ce jeudi 7 mars 2019. En compagnie de Christian Clavier, Gérard Depardieu et Bertrand Blier, le trio du film Convoi exceptionnel, attendu dans les salles les 13 mars 2019.



Face à Christian Clavier et Gérard Depardieu, Laurent Gerra a imité Jean-Luc Godard sur la musique du Mépris. "La photographie c'est la vérité. Le cinéma c'est 24 fois la vérité par secondes, parce que le cinéma c'est ce qu'on voit. Le convoi", démarre Laurent Gerra avant de centrer son discours sur les personnages de Taupin (Gérard Depardieu) et Foster (Christian Clavier).

"Il y a Gérard Depardieu, lui c'est Taupin avec son caddie, et puis il y a Christian Clavier, c'est Foster, avec son scénario. (...) Le film c'est Bertrand Blier et c'est pour ça qu'avec Blier, Clavier, Depardieu, le convoi est exceptionnel. Coupé", conclut Laurent Gerra dans sa chronique sous les rires de Christian Clavier et de Gérard Depardieu.