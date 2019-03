A La Bonne Heure avec Jérôme Commandeur

publié le 01/03/2019 à 12:30

Après une pause de quelques mois pour faire de la télé et du cinéma, Jérôme Commandeur est de retour sur scène. L'humoriste a repris sa tournée en début d'année avec Tout en douceur, son nouveau one-man-show nominé aux Molières 2018 dans la catégorie humour.

Jérôme Commandeur repartira en tournée à partir de janvier 2019 avec son spectacle "Tout en douceur"

Cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas fait de spectacle. Pour son retour sur scène, Jérôme Commandeur a décidé de n'épargner personne. Au menu de ce nouveau one-man-show : la mauvaise image de la Corée du Nord si injuste à ses yeux, son père monomaniaque, les enterrements où l’on diffuse du Jazz, les gens qui emmerdent le monde à dire que "C’était mieux avant", le tailleur tâché de Jackie Kennedy à la mort de son mari, et la fois où un gars est venu percer chez lui la cloison qui le sépare de ses petits voisins hindous. Il n’élude aucun tabou et va même jusqu’à se demander s’il est de la "Droite Sociale", le mouvement de Laurent Wauquiez. Mais tout cela dans une bienveillance ouatée, qui rappelle le pull bleu turquoise d’Isabelle Adjani dans la pub Woolite. Caustique comme à son habitude, Jérôme Commandeur fait aussi preuve d'autodérision en se moquant de lui-même et notamment de ses kilos superflus.

Vous le retrouverez les 7 et 8 mars à Lille, le 19 mars à Lyon ou encore les 23 et 24 mars à Marseille. Le comédien s'installera ensuite à partir du 03 avril sur la scène du Casino de Paris !

Spectacle Régis Mailhot Crédit : Théâtre des deux ânes