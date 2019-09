Le meilleur de Laurent Gerra avec Gérard Depardieu et Patrick Bruel

publié le 08/09/2019 à 08:19

Gérard Depardieu va bientôt incarner Léonid Brejnev au cinéma. Le rôle de l'ancien chef de l'URSS semble taillé pour lui : "Spasiba pour le café mais servez-moi de la vodka, nom de Dieu ! Oh… j’aurais pas dû parler de Dieu car Dieu est l’opium du peuple !". L'acteur français a déjà ce rôle dans la peau et interprétera également le commissaire Mégret : "Nous les communistes, on n'aime pas ça les tsars? Fumier !".

Un rôle qu'aurait aimé tenir Patrick Bruel : "Qu'est ce que j'entends? C'est Obélix qui va joué Mégret? Mais c'est pas possible. En tant que comédien multi-facette, le rôle de Mégret, c'est pour moi". Le chanteur qui est également acteur se voyait déjà dans l'habit du célèbre commissaire : "Tu mets le chapeau de Geneviève de Fontenay, tu me colles une pipe et moi je te le fait Mégret".