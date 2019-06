publié le 29/06/2019 à 12:30

"Nicki Larson et le parfum de Cupidon" en DVD

Le 6 février dernier, Nicky Larson, célèbre héros de manga japonais créé par Tsukasa Hojo, débarquait sur grand écran grâce à Philippe Lacheau ! L'acteur, qui prêtait ses traits au personnage réalisait son quatrième film après Babysitting 1 et 2 en 2014 et 2015, et Alibi.com deux ans plus tard.

Pour les besoins du long métrage, le cinéaste avait fait appel à sa fidèle bande d'amis : Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, mais aussi quelques célébrités comme Didier Bourdon, Gérard Jugnot, Audrey Lamy, Chantal Ladesou et même Pamela Anderson !

"Nicki Larson et le parfum de Cupidon", le film de et avec Philippe Lacheau en DVD

Après plusieurs semaines d'exploitation et plus de 1,7 millions d'entrées, le film de Philippe Lacheau sortira en DVD le 03 juillet prochain.

L'histoire : Nicky Larson est un garde du corps hors du commun, aussi adroit comme combattant de rue que comme tireur d'élite. On fait souvent appel à lui pour régler les problèmes que les autres ne peuvent résoudre. Aidé de sa partenaire Laura, il propose de multiples services, plus ou moins dangereux pour lui, à ses clients. Mais, aussi professionnel et réputé soit-il, il possède un défaut de taille : son penchant particulièrement exacerbé pour la gent féminine, ce qui pose bien des soucis à Laura.

Un de ses clients lui confie un jour la mission de protéger le « parfum de Cupidon », une fragrance qui permet de rendre irrésistible quiconque le porte, avant qu'une seconde d'inattention de Larson ne permette à des malfrats de s'en emparer. Après avoir été aspergé par le parfum, Nicky Larson doit alors le récupérer.

(Re)découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon" - Bande-annonce