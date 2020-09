César : Véronique Cayla et Éric Toledano, seul tandem pour la présidence

publié le 28/09/2020 à 12:48

L'Académie des César s'apprête à changer de présidence. Seul un tandem se lance dans la course à l'élection : Véronique Cayla, l'ex-directrice d'Arte et du CNC, et le réalisateur Éric Toledano (Nos jours heureux), a indiqué Margaret Ménégoz, la présidente par intérim de l'Académie à l'AFP.



Véronique Cayla et Éric Toledano sont deux personnalités sont "très respectées" dans le milieu du cinéma et "très différentes", souligne Margaret Menegoz, qui confirme ainsi une information du Figaro. L'élection de Véronique Cayla et Éric Toledano est quasiment assurée puisqu'ils sont les seuls candidats à ce poste, dans une Académie en crise depuis un an.

Le producteur Alain Terzian qui présidait les César depuis 2003 avait en effet démissionné, tout comme l'ancienne direction, en février dernier, après la polémique Roman Polanski. Le réalisateur, visé par des accusations de viols, avait décidé de ne pas se rendre à la cérémonie, où il était en lice pour le César du Meilleur Réalisateur pour J'accuse. Une statuette remportée dans la soirée du 28 février dernier et qui avait provoqué le départ de l'actrice d'Adèle Haenel de la salle Pleyel.

Les membres des César se réuniront en assemblée générale du 29 septembre prochain. Roman Polanski avait communiqué la semaine passée qu'il ne s'y rendra pas.