publié le 17/12/2019 à 14:26

"Qui mérite les éloges de l'Académie des César ?" C'est la question posée par une pétition demandant la disqualification de Roman Polanski et de son film J'Accuse, pré-sélectionné pour la célèbre cérémonie de récompenses du cinéma français. Celle-ci se tiendra le 28 février prochain.

Le réalisateur d'origine polonaise est accusé de violences sexuelles par une dizaine de femmes, dont la Française Valentine Monnier qui s'est confiée au Parisien le 8 novembre dernier. Il est par ailleurs poursuivi pour des faits de viol sur mineure aux États-Unis, pays qu'il a fui pour l'Europe dans les années 1970.

C'est l'actrice Lou Roy-Lecollinet qui a la première alerté sur la présence de Roman Polanski parmi les réalisateurs en lice pour les César. "Quand l'auteur est un pédocriminel en fuite, on le disqualifie", s'est indignée l'actrice dans une série de tweets postés jeudi 12 décembre. "On ne détache pas un film de son auteur, comme on ne détache pas un coupable de sa victime", a-t-elle insisté.

L'acceptation de Polanski par l'industrie cinématographique doit cesser Pétition du collectif "J'Accuse Polanski"





En 2017, Roman Polanski s'était vu proposer la présidence des César avant de devoir se retirer pour des raisons similaires. Cette année, son film J'Accuse est pré-sélectionné dans les cinq catégories techniques : "Costumes", "Décors", "Montage", "Photo" et "Son". "L'acceptation de Polanski par l'industrie cinématographique doit cesser", ordonne le collectif "J'accuse Polanski" à l'origine de la pétition.

Alors même qu'en 2017 vous nommiez #Polanski comme président @Les_Cesar, et que vous avez récompensé ce dernier déjà 8 fois😑il est temps que vous honoriez toutes les voix qui se mobilisent contre la culture du viol dans le cinéma et que vous soyez enfin à la hauteur des enjeux🙃 pic.twitter.com/444j3RpFQb — JaccusePolanski ✊ (@JaccuseP) December 14, 2019

La pétition demande également la radiation de Roman Polanski de l'Académie des César à l'heure où la parole des femmes victimes de violences sexuelles dans le cinéma, à l'image d'Adèle Haenel, se libère. "Des institutions comme la vôtre ont un pouvoir énorme pour paver la voie du changement. Votre voix compte", écrit le collectif. Mardi midi, la pétition comptait près de 3.000 signatures.