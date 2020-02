publié le 27/02/2020 à 12:03

"La plupart du temps, quand des comédiens de couleur ont un rôle, c'est pour jouer dans un film sur les cités". Une trentaine d'acteurs ont signé une tribune pour dénoncer le manque de diversité dans le cinéma français à quelques jours de la cérémonie des César, qui aura lieu vendredi 28 février.

Cette tribune, publiée dans Le Parisien ce mercredi pointe "les paradoxes d’un pays, la France, qui nomme Spike Lee, un réalisateur et producteur afro-américain, président du jury du prochain Festival de Cannes, et qui en même temps maintient ses acteurs de couleur dans des rôles insignifiants qui ne justifieront jamais une quelconque nomination aux César".

Le texte est notamment signé par Olivier Assayas, Mathieu Kassovitz, Stomy Bugsy, Julien Leclercq, Firmine Richard, Olivier Marchal, Aïssa Maïga, Eriq Ebouaney, Sonia Rolland, Edouard Montoute, Jimmy Jean-Louis, ou encore Gabrielle Lazure.

Une assignation "à des rôles secondaires et stéréotypés"

"Il n'est plus question, pour tous les professionnels du cinéma issus des immigrations et d'Outre-mer, d’être assignés aux rôles secondaires et stéréotypés auxquels on les a longtemps cantonnés", écrivent-ils. Selon eux, le public est plus en avance sur la question de la représentation des minorités que les institutions du cinéma.

Jeudi 13 février, la direction, des César avait annoncé sa démission collective, sur fond de crise, entre dénonciation de l'opacité de la gestion de l'Académie et la polémique de la nomination de Roman Polanski, accusé de viols par une dizaine de femmes.