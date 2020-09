César : Roman Polanski n'assistera pas à l'assemblée générale

et AFP

25/09/2020

Son couronnement avait provoqué une véritable tempête lors de la dernière cérémonie des César, le vendredi 28 février dernier. Auréolé du César du meilleur réalisateur pour son film J'accuse malgré des accusations de viol contre lui, Roman Polanski avait provoqué une polémique ayant débouché, quelques jours avant la cérémonie, sur la démission de la direction de l'Académie.

Quelques mois plus tard, ce vendredi 25 septembre, le réalisateur a annoncé qu'il n'assisterait pas, mardi 29 septembre, à l'assemblée générale des César, dont il est resté membre au grand dam des féministes. "Bien qu'animé par un profond respect envers le travail de l'Académie des César et ses 182 membres, Roman Polanski n'a jamais assisté aux réunions de l'assemblée générale et n'a pas l'intention de le faire à l'avenir", a confié l'entourage du réalisateur de 87 ans dans un communiqué.

Roman Polanski fait partie des 182 membres de la nouvelle assemblée générale de l'Académie des César, qui doit se réunir mardi pour tenter de mettre fin aux critiques sur son entre-soi et son manque de parité, en élisant un nouveau conseil d'administration avec un tandem femme/homme à sa présidence.