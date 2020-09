publié le 26/09/2020 à 12:30

Ce samedi matin, François Cluzet était l'invité d'Éric Dussart et Jade sur RTL. Connu pour son talent mais aussi pour son franc-parler, le comédien l’a encore prouvé au cours de l’émission. Il est notamment revenu sur ce qui le met en rogne à la télé. Selon lui, c’est lorsqu’une chaîne d’info "consacre une heure de direct à ce roi des beaufs qu’est Jean-Marie Bigard" !

François Cluzet avoue devenir "fou" quand il entend l’humoriste expliquer qu’il souhaite se présenter à la présidentielle "avec un mot d’ordre : 'Je me présenterai pour le peuple' au lieu de dire 'pour les beaufs que je suis'", estime-t-il. Choqué par ces propos, l’acteur césarisé en 2007 pour Ne le dis à personne évoque aussi le masque que porte Jean-Marie Bigard "qui nous adresse à tous un mot de bienvenue qui consiste à dire 'Allez tous vous faire…' !", explique-t-il, sidéré.

Pour lui, Jean-Marie Bigard n’a aucune légitimité : "C’est tellement nombrilique, égocentrique, le mec veut faire parler de lui. Mais qu’il fasse parler de lui par la tolérance (…) Il y a quand même assez d’intolérants dans ce monde ! C’est son rôle à lui d’artiste avec trois 'H' [NDLR : pour "Humoriste"] devant parce que vraiment on se demande s’il en est un", se questionne François Cluzet. "Moi-même je ne me revendique pas comme un artiste. Mais jamais je ne pourrais tenir des propos aussi bêtes (…) Il te restait un neurone et tu l’as laissé dans la cave ou quoi ?", lance-t-il alors à l’humoriste. Révolté, le comédien déclare ensuite détester "qu’on imagine que le peuple soit aussi vulgaire et beauf que lui".

Lorsqu’Eric Dussart l’interroge sur les réactions que ses propos peuvent provoquer sur les réseaux sociaux, François Cluzet se défend : "Moi, je ne donne pas mon avis. Tous les cons donnent leur avis, c’est leur problème. Je n’ai pas d’avis sur tous les sujets du monde. Les réseaux sociaux, mais qu’est-ce qu’on va me faire ? (…) Je vais avoir soixante-cinq balais, mais qu’est-ce que j’en ai à foutre !", conclut-t-il. Voilà qui est clair.



Au cours de l'émission, François Cluzet a également évoqué l'incroyable succès du film Intouchables et son cachet en tant qu'acteur au cinéma. Celui qui sera à l'affiche de Poly le 21 octobre prochain au cinéma a aussi donné son avis sur la cérémonie des César ainsi que la liberté d'expression aujourd'hui à la télé. Enfin, Le comédien a confié ne plus vouloir tourner dans des fictions télé. Il a notamment dit non à une célèbre série française...

Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...



