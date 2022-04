Bruce Willis arrête sa carrière d'acteur à cause d'une aphasie, qui est un trouble du langage. Si sa carrière débute sur les scènes d'Off-Brodway, puis à la télévision avec son rôle dans la série Clair de lune, ce sont ses rôles dans le cinéma qui ont marqué les esprits.

Fort de son succès, Bruce Willis a également fait des apparitions dans plusieurs séries TV en tant que star invitée. Ses apparitions dans la saison 8 de That '70s Show ainsi que dans la saison 6 de Friends avaient marqué les esprits.

Tout au long de sa carrière, l'acteur de 67 ans a joué dans plus de 100 films, du rôle de figurant à des rôles principaux. L'apogée de son succès aura été lors des années 1990. Bruce Willis aura tourné ses plus grands films pendant cette décennie. Il a tout de même joué dans une vingtaine de films depuis 2020,malgré sa maladie qui rendait son travail d'acteur beaucoup plus laborieux.

Die Hard

La série de films mettant en scène John McClane lui a fait atteindre la notoriété. Les cinq volets du film ont tous eu un grand succès auprès du public : Piège de cristal (1988), 58 minutes pour vivre (1990), Une journée en enfer (1995), Retour en enfer (2007) et Belle journée pour mourir (2013).

Bruce Willis n'était pourtant pas celui que les producteurs avaient choisi en premier. Le rôle avait été proposé à des acteurs connus internationalement, comme Sylvester Stallone, Richard Gere, Mel Gibson, Al Pacino et Burt Reynolds. Face à leurs refus, les producteurs du film se tournent vers des acteurs de séries. À l'époque, Bruce Willis était connu aux Etats Unis pour son rôle dans la série comique Clair de Lune. Il était si peu connu internationalement qu'il ne figurait même pas sur les affiches du film destinées à la promotion à l'étranger.

Le premier Die Hard raconte l'histoire de John McClane, un policier new-yorkais, rendu à Los Angeles pour essayer de reconquérir sa femme. Il la retrouve à une fête de Noël organisée par son entreprise, dans une immense tour. Les invités sont pris en otage par des braqueurs, qui n'hésite pas à tuer les plus dérangeants. Guidé par son instinct héroïque, John McClane tente de sauver tout le monde. Même pas le temps de mettre des chaussures qu'il est déjà en train de collaborer avec la police et de se débarrasser des preneurs d'otages, un par un. Les pieds nus en sang de Bruce Willis ont marqué les esprits, mais l'acteur portait en fait des faux pieds en plastique par-dessus les siens pendant tout le tournage.

Pulp Fiction

Sorti en 1994, le film Pulp Fiction est le deuxième énorme succès de Bruce Willis. Il n'était pourtant pas non plus l'acteur pour qui son rôle a été écrit. Quentin Tarantino voulait donner le rôle principal de la deuxième histoire, celui de Butch Coolidge, à Matt Dillon.

Mais Bruce Willis est finalement choisi, notamment pour son "look d'acteur des années 1950" confiait le réalisateur. L'acteur, qui avait 39 ans à l'époque, avait hésité à accepter le rôle, à cause du budget limité du film, qui entraînait une réduction de son cachet et risquait de mettre en danger son statut de star. Il ne regrettera finalement pas sa décision puisqu'il empochera plusieurs millions de dollars comme résultat de son intéressement aux bénéfices.

Ce film aux multiples récompenses aura permis à Bruce Willis de jouer avec des légendes du cinéma hollywoodien : John Travolta, Samuel L.Jackson et Uma Thurman.

Le cinquième élément

Quelques années plus tard, en 1997, Bruce Willis incarne le rôle de Korben Dallas, le chauffeur de taxi dans Le cinquième élément.



Le rôle à failli être confié à Jean Reno, mais le réalisateur, Luc Besson, lui avait déjà donné le rôle de Léon dans le film éponyme. Cette collaboration entre Bruce Willis et Luc Besson aura donné lieu à des répliques encore cultes aujourd'hui. L'acteur s'est autorisé a inventé une phrase de dialogue pendant le tournage : lorsque Leeloo s'échappe du centre de recherche, elle saute dans le vide et atterrit dans le taxi de Korben Dallas. Elle tente de lui expliquer sa situation, mais la langue qu'elle utilise est incompréhensible. C'est à ce moment-là que Bruce Willis lui dit : "Doucement ma petite dame, je ne parle que deux langues, l'anglais et le mauvais anglais."



Armageddon

Dans ce film, réalisé par Michael Bay et sorti en 1998, un astéroïde fonce droit sur la Terre. La NASA ne s'en aperçoit que tard et lance alors une expédition de la dernière chance. Une équipe, menée par Harry Stamper est chargée d'aller se poser sur l'énorme caillou afin d'aller forer un trou pour le remplir d'explosif et le faire détruire. Pendant ce temps, sa fille Grace (Liv Tyler) entretient une liaison avec l'un de ses employés, joué par Ben Affleck.



De ce film, on retiendra surtout la chanson d'Aerosmith, Don't wan't to miss a thing. Pour son jeu d'acteur, Bruce Willis a quant à lui obtenu une distinction, mais lors de la cérémonie des Razzie Awards, une parodie des Oscars qui récompense les pires films de l'année.

Sixième sens

En 1999, Bruce Willis incarne le rôle passionnant du Dr Malcolm Crowe. Celui-ci aide le jeune garçon qui voit des gens qui sont mort a régler son problème, avant de se rendre compte à la fin du film que lui aussi est dans l'autre monde.



Les réalisateurs du film ont donné quelques indices quant à la fin du film tout au long de l'histoire. Bruce Willis, qui est gaucher, à notamment dû apprendre à écrire de la main droite pour que le public ne se rende pas compte qu'il ne portait pas d'alliance. Cette alliance est découverte dans les mains de sa femme à la fin du film.



L'acteur de 67 ans n'a pas non plus changé de costume pendant toute la durée du tournage. Les autres personnages ont des vêtements qui changent tout au long du film. Le légendaire Shyamalan a pensé le film dans les moindres détails.

Incassable

2000, le réalisateur Shyamalan fait de nouveau appel à Bruce Willis pour jouer dans Incassable. Dans ce film, il incarne le rôle de David Dunn, un homme qui ne se blesse jamais, qui rencontre son antagoniste, Elijah Price, joué par Samuel L.Jackson, qui est frappé par la maladie des os de verre.



Les deux acteurs se sont retournés pour tenir les deux rôles principaux, le "gentil" et le "méchant", après avoir cartonné avec Pulp Fiction, six ans plus tôt.



Dans Incassable, les deux stars d'Hollywood partagent aussi la scène avec leur réalisateur, Shyamalan, qui incarne un petit rôle : celui d'un homme qui se trouve dans le stade dont Bruce Willis assure la sécurité. Son personnage est suspecté d'être un dealer. Le metteur en scène a l'habitude d'effectuer des caméos dans presque tous ses films.