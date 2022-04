Netflix : "Ozark", "Elite", "Selling Sunset"... Les nouveautés à découvrir en avril

Pour ce mois d'avril, deux séries très appréciées du public vont faire leur grand retour sur Netflix. Pour les amateurs d'intrigues de lycée "caliente", sachez que la nouvelle saison de la série espagnole Elite sera disponible à partir du 8 avril. Pour les amateurs d'une ambiance plus froide et oppressante, la série multi-récompensée Ozark sera, elle aussi, un des temps fort de ce mois avec la diffusion de la Partie 2 de la saison 4 à partir du 29 avril. Il faudra être un peu plus patient.

Beaucoup de documentaires seront aussi au programme de ce début de printemps sur Netflix. Nous en avons repéré trois qui piquent notre intérêt. Le premier est sur l'icône d'Hollywood : Marilyn Monroe. Dans ce documentaire, un auteur revient sur la mort mystérieuse de l'actrice et partage ses nombreuses interviews audio avec les personnes de son entourage. Retour dans l'espace proposera un beau voyage pour les amoureux de la conquête spatiale version Elon Musk et SpaceX. Enfin, vous pourrez prendre un grand bol d'air frais avec Parcs, une série sur les grands parcs naturels américains qui font rêver le monde entier. C'est Barack Obama qui vous servira de guide.

Les séries

Dirty Lines

Date : 08/04

Dans l'Amsterdam des années 80, une étudiante ambitieuse s'engage dans une nouvelle carrière au sein d'un service de téléphone rose fondé par deux frères très différents.

Elite - Saison 5

Date : 08/04

À Las Encinas, nouvelle rentrée rime avec nouvelle victime, nouveaux suspects et nouveau mystère, alors que les étudiants sont noyés sous une nouvelle vague de secrets.

Anatomie d’un Scandale (Anatomy of a Scandal)

Date : 15/04

La vie privilégiée de Sophie vole en éclats quand des secrets scandaleux font surface et que James, son mari et politicien de haut vol, est accusé d'un crime choquant.

Better Call Saul - Saison 6 Partie 1

Date : 19/04

La série primée aux Emmys revient pour une sixième saison.

Poupée russe - Saison 2

Date : 20/04

Après avoir vécu — maintes et maintes fois — la nuit la plus intense de leur vie, Nadia et Alan s'engagent dans une nouvelle aventure existentielle époustouflante.



La Grossesse de M. Hiyama (He’s Expecting)

Date : 21/04

Quand un publicitaire croyant avoir tout compris à la vie tombe enceint, il doit soudain se mesurer à des inégalités sociales qu'il n'avait jamais envisagées auparavant.

Heartstopper

Date : 22/04

Dans cette série d'apprentissage, les ados Charlie et Nick découvrent une autre facette inattendue de leur amitié improbable sur fond d'histoires d'amour et d'études.



Selling Sunset - Saison 5

Date : 22/04

De nouveaux amours, de vieux ennemis et une nouvelle tête. Avec un marché du luxe en plein boom, la concurrence fait rage entre courtiers. Qui réussira à se démarquer ?



Ozark - Saison 4, Partie 2

Date : 29/04

En butte à des menaces tous azimuts, Marty et Wendy se démènent afin de satisfaire le cartel, le FBI et leurs propres enfants assez longtemps pour retrouver leur vie.



Mais aussi : Trivia Quest, Chaque chose à sa place avec Clea et Joanna : Saison 2, L'Ultimatum : On se marie ou c'est fini ,Hard Cell, Ta mère l'incruste, Heureux… ou presque : Saison 2, Mai : La rage d'une mère (Mai), En un battement (The Marked Heart), Yakamoz S-245, Bullsh*t : Le grand jeu du bluff (Bullsh*t, the Gameshow), Les 7 Vies de Léa, Grace & Frankie - Saison 7 - Les derniers épisodes

Les films

Le brio

Date : 01/04

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Dès son premier jour à Assas, elle se confronte à Pierre Mazard, professeur connu pour ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés. Réalisé par Yvan Attal avec Camélia Jordana & Daniel Auteuil



Bubble

Date : 28/04

Dans un Tokyo abandonné, infesté de bulles et d'anomalies gravitationnelles, le destin rapproche un jeune homme brillant et une jeune fille mystérieuse.





Mais aussi : Battle : Freestyle, Apollo 10 ½ : Les Fusées de mon Enfance (Apollo 10 ½: A Space Age Childhood), The Bubble, Toujours plus beau (Forever Out of My League), Furioza, Étoiles de cristal (Dancing on Glass), Metal Lords, The In Between, Yaksha, un démon en mission (Yaksha : Ruthless operations), Choose or Die, Man of God, Le Tournant (The Turning Point), En route pour l'avenir (Along for the ride), Silverton Siege, Sous les palmiers, ma mère (Honeymoon with my Mother), Rumspringa, Moi, apprivoisée ? (The Taming of the Shrew), entre amis, Demolition Man, L'avare, Les anarchistes, Les pleins pouvoirs, Le doudou, Mais vous êtes fous

Les documentaires

Parcs (Our Great National Parks)

Date : 13/04

Cette série documentaire narrée par l'ancien président Barack Obama nous invite à découvrir certains des parcs naturels nationaux les plus spectaculaires de la planète.



Abercrombie & Fitch : Une Marque sur le Fil (White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie & Fitch)

Date : 19/04

Ce documentaire retrace le phénomène A&F de la fin des années 90 au début des années 2000 et la façon dont la marque "des gens cool" a bâti son succès sur l'exclusion.



Le Mystère Marilyn Monroe : Conversations Inédites (The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes)

Date : 27/04

Dans ce documentaire, un auteur revient sur la mort mystérieuse de Marilyn Monroe et partage ses nombreuses interviews audio avec les personnes de son entourage.



Retour dans l’Espace (Return to Space)

Date : 07/04

Elon Musk et les ingénieurs de SpaceX embarquent pour une mission historique : renvoyer des astronautes de la NASA vers l'ISS et révolutionner le voyage dans l'espace.



Mais aussi : Jimmy Savile : Un Cauchemar Britannique (Jimmy Savile: A British Horror Story), Senzo: Murder of a Soccer Star