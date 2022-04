Gifle aux Oscars : Zoë Kravitz dénonce la violence de Will Smith

La gifle que Will Smith a assénée à Chris Rock a été l'événement de la 94e cérémonie des Oscars, et continue de faire couler beaucoup d'encre. Plusieurs célébrités ont réagi pour dénoncer la violence du geste. Dernière en date : Zoë Kravitz.

L'actrice, vue dans le dernier Batman, a posté deux clichés d'elle lors de la soirée des Oscars sur Instagram. "Voici une photo de ma robe à la cérémonie de remise des prix où apparemment on agresse les gens sur scène maintenant", ironise-t-elle sous la première photo. "Et voici une photo de ma robe à la soirée qui a suivi la remise des prix - où nous crions apparemment des injures et agressons les gens sur scène maintenant", peut-on lire en légende du second cliché.

Des propos qui ont déclenché une polémique sur les réseaux sociaux, comme le rappelle Voici, jeudi 31 mars.

Les internautes ont notamment dénoncé son hypocrisie, rappelant qu'elle était "auparavant en couple avec un agresseur" et fustigeant son amitié avec le créateur Alexander Wang (accusé de viol et de harcèlement sexuel par plusieurs mannequins).



C'est une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie - une maladie provoquant une importante chute de cheveux - qui a déclenché l'esclandre dimanche soir. Will Smith a depuis présenté des excuses publiques à l'humoriste et à l'Académie des Oscars.