Famille royale : avec qui Lady Diana a-t-elle failli tourner un film ?

Lady Di a failli tourner la suite d’un film américain qui a été un énorme carton en 1992. C’est un film dont le scénario existait depuis 1975 et avait été écrit pour Steve McQueen dont la mort en 1980 a enterré aussi ce projet. Mais à la fin des années 80, son auteur, Lawrence Kasdan, en parle à un autre acteur qu’il vient de faire tourner dans son western Silverado : Kevin Costner. Vous l'avez deviné, il s'agit de Bodyguard.

Et comme le film a rapporté plus de 400 millions d’euros dans le monde, Kevin Costner, star et producteur, se dit que ce ne serait pas bête de faire une suite, Bodyguard 2 avec Lady Di. Elle est alors divorcée du prince Charles, il n'y a donc pas de véto de Buckingham, mais elle reste une icône mondiale.

Kevin Costner réussit à la contacter via Sarah Ferguson, l’ex-femme du prince Andrew. Le pitch du film est simple : le héros serait cette fois bodyguard de Lady Di qui jouerait son propre rôle, elle qui a eu souvent à faire avec les paparazzi et des harceleurs en tout genre. Hésitante, à cause de sa famille et surtout des scènes de baisers prévues, la princesse de Galles finit par accepter après avoir échangé avec Kevin Costner.

Ravi, celui-ci fait alors faire des modifications au scénario. Il reçoit la nouvelle mouture le 31 août 1997, tragique ironie du sort, pile le jour où Lady Di trouve la mort sous le pont de l’Alma, avec à ses trousses, comme prévu dans Bodyguard 2, des paparazzi.

