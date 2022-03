Pourquoi Bruce Willis privilégiait les rôles sans ambition depuis plusieurs années

Les proches de Bruce Willis ont annoncé que l'acteur, âgé de 67 ans, mettait un terme à sa carrière. Le comédien souffre d'aphasie, une maladie dégénérative qui l'empêche notamment de parler correctement... Le clap de fin pour un des acteurs les plus populaires de Hollywood. Il a rapporté quelque 7 milliards de dollars à Hollywood. Cette retraite anticipée marque le fin d'un parcours assez unique : le comédien, héros de la série télé Clair de lune dans les années 80 est un des rares à avoir réussi son passage du petit au grand écran... Il a accédé d'emblée au rang de star de cinéma en 1988 grâce à son personnage de John McClane, flic en marcel, bourru et courageux dans Piège de Cristal.

Cinq films au total pour cette franchise Die Hard, entre lesquels Bruce Willis devient incontournable au cinéma dans les années 90. On le voit enchainer de très gros succès comme Le dernier samaritain, Code Mercury, La mort vous va si bien, Armageddon ou Le 5e élément de Luc Besson en 1997... Sa filmographie compte aussi des films plus pointus, presque des films d'auteur parfois : on pense à Pulp fiction de Tarantino, au Bûcher des vanités de de Palma à L'armée des 12 singes de Terry Gilliam ou encore Le 6e sens de M. Night Shyamalan en 1999.

Au tournant des années 2000, la carrière de Bruce Willis a irrémédiablement décliné. Une série d'échecs, de mauvais choix, une réputation de fêtard, un divorce coûteux avec Demi Moore et quelques frasques. L'étoile du comédien commence à pâlir... Bruce Willis va quitter le haut de l'affiche pour des films dans lesquels il s'autoparodie, style Expendables...

Il enchaînait les tournages alimentaires, jusqu'à cinq films par an, des productions qui sortent directement en DVD ou en VOD... Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les symptômes de sa maladie ne sont pas récents et que Willis, voyant les choses se gâter, a en fait engrangé beaucoup d'argent avec ces films bas de gamme pour pouvoir payer des soins qui s'annoncent hors de prix et assurer un train de vie luxueux auquel il n'a pas renoncé... Il est désormais entouré de son épouse, de son ex-femme et de leurs filles : au calme, Bruce Willis va maintenant se consacrer à sa santé...