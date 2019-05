publié le 28/05/2019 à 13:29

Pour fêter les 40 ans de notre xénomorphe préféré, Ridley Scott a annoncé une bonne nouvelle : la préparation du troisième volet des préquels d'Alien, la saga mythique et terrifiante débutée en 1979 par le réalisateur américain. Ce long-métrage se situera ainsi dans le prolongement de Prometheus (2012) et d'Alien : Covenant (2017). Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée.



La saga Alien ne cesse de se renouveler et ne semble pas prête de s’arrêter. Ironiquement, Ridley Scott a confié à Variety la recette du succès : "Il ne faut pas montrer le monstre trop de fois parce que sinon, on s'habitue et on ne veut pas s'y habituer - jamais." Un paradoxe étonnant au vu des apparitions incessantes de l'extraterrestre pondeur au cinéma depuis quelques décennies.

Pour rappel, à l'origine, on compte quatre films réalisés successivement par différents réalisateurs : Alien, le huitième passager (1979) de Ridley Scott, Aliens, le retour (1986) de James Cameron, Alien 3 (1992) par David Fincher et enfin Alien, la résurrection (1997) par Jean-Pierre Jeunet. Par la suite, deux films "crossovers" (films dans lesquels les personnages sont sortis de leur univers d'origine) ont été réalisés : AVP : Alien vs. Predator (2004) et Aliens vs. Predator - Requiem (2008). Sans oublier l'apparition parodique dans Les Simpson.