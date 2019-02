publié le 08/02/2019 à 12:17

30 ans et le teint toujours aussi jaune. Pour son anniversaire, la série Les Simpson sera renouvelée de deux saisons supplémentaires par la production de la Fox. La série culte de Matt Groening dépasserait ainsi le nombre impressionnant de 700 épisodes.



13 jours et 15 heures. Voici le temps considérable que vous prendra le visionnage des 30 saisons de la série culte des habitants de Springfield. Plus de temps que pour rattraper les huit saisons de Game of Thrones avant le grand final mais largement moins que Les Feux de l'amour qui totalisent 467 jours et 2 heures.

Actuellement en cours sur la chaîne américaine de la Fox, la saison 30 se terminera aux États-Unis le 3 mars 2019. La France est légèrement en retard puisque W9 diffuse à partir du 9 février 2019, tous les samedis à partir de 20h55, les épisodes de la saison 29.

Le 14 décembre 2017, la multinationale Disney a racheté des actifs de la Fox pour 52,4 milliards de dollars, devenant alors l’une des entreprises les plus puissantes de l’industrie du cinéma et des séries.