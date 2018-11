publié le 02/11/2018 à 12:46

Ça y est, c'est officiel... Gladiator 2 est en préparation. Le réalisateur du premier volet, Ridley Scott a annoncé travailler sur une suite de son cultissime film avec Russell Crowe et récompensé par cinq Oscars. D'après le très sérieux Deadline, le cinéaste de 80 ans a enclenché la production puisque le scénario est d'ores et déjà entre les mains de Peter Craig (Hunger Games : La Révolte : partie 1, The Town).



Côté intrigue, très peu d'éléments ont été dévoilés. Seule chose que l'on sait : l'histoire se concentrera non plus sur le personnage de Maximus (Russell Crowe) car mort à la fin du film, mais sur celui de Lucius, fils de Lucilla (Connie Nielsen) et neveu de Commodus (Joaquin Phoenix). Il serait également très admiratif de Maximus et de son combat mené contre l'Empire.

L'idée que puisse un jour voir ce projet d'une suite avait déjà traversé l'esprit du cinéaste américain. "Je sais comment le faire revenir. J’en parlais justement au studio : 'Mais il est mort !'. Cependant, il y a un moyen de le faire revenir. Je ne sais pas si on va le faire. Gladiator est sorti en 2000, donc Russell a un peu changé depuis. Il est occupé pour l’instant, mais j’essaie de le faire venir.", avait confié, Ridley Scott en mars 2017.

> (Juillet 2012) Trailer #1 - GLADIATOR (version longue -VF)