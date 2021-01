"Patrick Dewaere, À part ça la vie est belle" est la BD RTL de janvier 2021

publié le 25/01/2021 à 09:45

C'est un acteur qui a joué dans les films de de Claude Sautet, il s'agit de Patrick Deweare dont le biopic en BD sort ces jours-ci. L’album intitulé Patrick Dewaere, À part ça la vie est belle est édité par Glénat. Il est la bande dessinée RTL de janvier.



Dans la bande dessinée, on découvre comment Patrick Dewaere, après la lecture du scénario d'Un mauvais fils, se rase la moustache qu’il avait toujours portée pour se donner un genre plus viril. Il pensait que ça collerai mieux au personnage. Quand Claude Sautet le rencontre, il n’en revient pas ! Il avait justement prévu de lui demander de raser sa moustache et ne savait trop comment faire, craignant que Dewaere ne refuse. C’est à ce genre d’anecdotes qui en disent long que s’est attaché Laurent-Fréderic Bollé, le scénariste de la bande dessinée Patrick Dewaere, À part ça la vie est belle. Elles lui permettent d’entrer subtilement dans la psychologie de l’acteur.

Vous apprendrez aussi tout sur les coulisses des Valseuses, notamment son amitié avec Gérard Depardieu. Leur duo a marqué toute une génération de cinéphiles et à leur tête Laurent Fréderic Bollé.

"Patrick Dewaere, à part ça la vie est belle" est édité par Glénat Crédit : Glénat

Un récit mené comme une autobiographie

Le récit est mené comme une autobiographie de Patrick Dewaere. Il raconte sa vie avec ses femmes, notamment Miou Miou qu’il a piquée à Coluche, avant de se la faire prendre par Julien Clerc. C’est dans la troupe du Café de la gare que tout a vraiment commencé pour Patrick Dewaere.

L’album raconte aussi les coups de déprime de Patrick Dewaere, son aversion pour la violence, la sienne et celle des autres. Quelques flashbacks sur son enfance chaotique, balloté entre un père et des beaux-pères, victime d'un abus sexuel, permettent de comprendre pas mal de choses.

Mais, si la bande dessinée de Patrick Dewaere est intéressante c’est aussi grâce à sa dessinatrice Maran Hrachyan. Elle est arménienne, elle a 27 ans, c’est sa première bande dessinée. Et pour un coup d’essai c’est un coup de maitre. Patrick Dewaere, on le sait s’est suicidé alors qu’il s’apprêtait à tenir le rôle de Marcel Cerdan dans le film de Lelouch. Cet album édité par Glénat, donne de lui l’image d’un grand acteur, un météore plein de beauté et d’audace. Et qui porte bien son titre : à part ça la vie est belle. Patrick Dewaere n’a jamais eu le César dont il rêvait, et bien nous lui avons attribué la bande dessinée RTL de janvier.