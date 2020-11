publié le 15/11/2020 à 14:00

A l'occasion de la réédition de ses films "Monsieur Hire", "Tandem" et "Tango" en coffret collector chez Pathé Vidéo, Patrice Leconte se confie au micro de Vincent Perrot pour RTL POP CINE ! Le réalisateur vous fera quelques confidences sur ses projets à venir et notamment le tournage d'un nouveau Maigret dont le rôle du célèbre commissaire à la pipe sera interprété par Gérard Depardieu !

Vincent Perrot vous proposera également de rendre hommage à Steve McQueen qui nous quittait il y a 40 ans, le 7 novembre 1980.

C'est avec le journaliste Bertrand Teissier, auteur du livre Steve McQueen - L'envers de la gloire paru aux éditions de l'Archipel que nous reviendrons sur la carrière fulgurante de cet acteur devenu culte.

Steve McQueen - L'envers de la gloire

