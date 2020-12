Julien Clerc dévoile "Mon Refuge", un titre solaire qui nous déconfine

publié le 11/12/2020 à 12:33

Découvrons ensemble une chanson qui est apparue à minuit sur les plateformes de streaming. Il s’agit d’un nouveau morceau de Julien Clerc composé comme toujours, par lui-même, et écrit par Clara Luciani, l’auteure de La Grenade, tube de l’an dernier qui n’a pas échappé au chanteur…

En début d’année, Clara Luciani a envoyé six textes à Julien Clerc, il en a gardé deux et il a d’abord eu envie de mettre en musique celui intitulé Mon Refuge… Il s’est mis au piano pendant le confinement du printemps, pour ne pas casser les oreilles de sa famille, il s’était isolé dans une chambre avec un casque. Voilà comment est née cette nouvelle chanson. Et Julien Clerc nous déconfine : il propose un titre solaire, à l’esprit libre et vagabond.



Les pyramides, les cerisiers du Japon, les forêts, les sirènes et les pêcheurs, Julien Clerc se charge de nous faire voyager, et ça fait du bien… Mon Refuge, nouvelle chanson au rythme chaloupé, qui rejoint une des couleurs de son répertoire. C’est le premier extrait de son prochain disque annoncé pour le 12 février… En 1974, Julien Clerc avait appelé son 6ème album Terre de France, celui-là, le 26ème de sa carrière, aura pour titre Terrien.