Jean Graton, le créateur de "Michel Vaillant", est mort à l'âge de 97 ans

publié le 21/01/2021 à 16:56

Les passionnés de sport automobile connaissent tous son héros : le pilote Michel Vaillant, héros de la bande dessinée éponyme. Jean Graton, son créateur, est mort ce jeudi 21 janviers 2021 à l'âge de 97 ans entouré des siens, à Bruxelles.

C'est la maison d'édition Dupuis qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux et sur son site internet. "C'est avec profonde tristesse que nous apprenons le décès de Jean Graton, le créateur de la série de bande dessinée Michel Vaillant. Nous sommes tous attristés par sa disparition et nos pensées vont à ses proches, en particulier à Philippe Graton", a tweeté l'éditeur.

"Jean Graton, créateur de Michel Vaillant, a façonné une œuvre unique et admirable qui a émerveillé plusieurs générations de petits et grands lecteurs de bande dessinée, écrit la maison d'édition en guise d'hommage. Véritable ambassadeur du sport automobile, il a créé une famille, une entreprise et une marque, qui rayonnent encore aujourd'hui dans les librairies comme autour des circuits automobiles. Parmi ces lecteurs de Michel Vaillant, plusieurs sont devenus pilotes de F1, parmi les plus grands, journalistes et même designers, Jean Graton savait transmettre sa passion avec style.

La carrière de Jean Graton ne peut se résumer au seul Michel Vaillant. Il a été l'illustrateur du journal Les Sports, les Belles Histoires de l'Oncle Paul dans Spirou, de couvertures et Histoires Complètes du journal Tintin, Julie Wood, les Labourdet... "Jean Graton était le dernier monstre sacré de l'âge d'or de la BD franco-belge. Ses amis et collègues s'appelaient Goscinny, Uderzo, Charlier, Peyo, Roba, Franquin...", rappelle Dupuis.