publié le 10/06/2020 à 06:52

À Bordeaux, une exposition de peinture a ouvert dans un endroit insolite. Des œuvres de Klimt sont projetées sur les murs de l'ancienne base sous-marine. La base en question s'étend sur 42.000 m2 et elle n'a pas bougé quasiment depuis la Seconde guerre mondiale.

"Il y avait 43 sous-marins qui étaient affectés au port de Bordeaux et à cette base", explique Mathieu Marsan, historien de l'art. "Au dessus de nos têtes on a un toit qui fait par endroit plus de neuf mètres d'épaisseur. On a vraiment une réflexion globale pour rendre ce bâtiment quasiment indestructible mais surtout complètement hermétique. En tout cas on est sur une vraie machine de guerre."

Une machine de guerre tournée vers la paix et la culture avec cette incroyable prouesse technologique qui vient d'être réalisée. "On a plus d'un hectare de vidéo-projections, une centaine de vidéo-projecteurs et plus de 120 km de fibre optique", raconte Augustin de Cointet, directeur des Bassins de lumières à Bordeaux. "Quand on entre dans le bâtiment on pense qu'on va être noyé dans le béton et en fait on est noyé dans l'émotion, dans un truc qui nous prend aux tripes."

"Ici vous avez une espèce de magnétisme, vous avez une force du lieu, une puissance des perspectives, vous avez une vue qui part jusqu'à cent mètres de long parfois", poursuit-il. "Ici on est dans une espèce de rêve." Au programme, les œuvres de Klimt et Paul Klee en totale immersion avec un son fabuleux.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Premières offensives judiciaires contre l'exécutif pour sa gestion de la pandémie. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris après une série de plaintes de proches de victimes de la Covid-19, notamment pour "homicides involontaires". 43 professionnels de santé portent également plainte contre le gouvernement.

État d'urgence - Le gouvernement ne reconduit pas l'état d'urgence sanitaire qui permettait de prendre des mesures exceptionnelles. Il prendra fin le 10 juillet alors que la situation sanitaire s'améliore en France. Nous sommes passés sous la barre des 1.000 patients hospitalisés en réanimation.

Économie - Comment limiter la casse après huit semaines de confinement ? Le gouvernement a déjà mobilisé plus de 400 milliards d'euros. Un nouveau projet de budget rectificatif, le troisième, est présenté ce mercredi 10 juin en conseil des ministres. Il doit acter les aides accordées au secteur du tourisme, de l'automobile et de l'aéronautique.