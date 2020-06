publié le 09/06/2020 à 13:28

Le secteur de l'aéronautique est très durement touché par la crise du coronavirus. Bruno Le Maire a présenté ce mardi 9 juin un plan d'aide de 15 milliards d'euros pour sauver la filière : un plan très ambitieux et très attendu.

Le ministre de l'Économie et des Finances a déclaré : "Nous décrétons l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique. Pour lui permettre d'être plus compétitive, plus décarbonée, au XXIe siècle."

Dans ces 15 milliards d'euros sont compris les 7 déjà annoncés pour Air France. Les 8 milliards d'argent "frais" visent à aider les constructeurs et les sous-traitants. Le chômage partiel continue et l'Armée a également avancé la commande de plusieurs avions et hélicoptères pour un montant de 600 millions d'euros.



Le gouvernement a avancé à 2035 l'objectif de "décarbonisation" de l'avion. Pour y parvenir, l'État a mis 1 milliard et demi d'euros sur la table. Le ministère de l'Économie et des Finances estime qu'un tiers des emplois de la filière aéronautique auraient disparu sans la mise en place de ce programme.

À écouter également dans ce journal

Économie - Alors que le gouvernement a anticipé une récession à 11% cette année, le Banque de France a estimé que l'économie française allait plonger de 10% en 2020 et qu'elle mettrait au moins deux ans avant de se remettre.

Santé - Selon une étude de Santé publique France, les Français ne font pas assez de sport. L'OMS recommande 2h30 d'activité modérée ou 1h15 d'activité intense par semaine. Moins de ¾ des hommes et environ une femme sur deux respectent cela.

Violences policières - De nouvelles manifestations contre les violences policières et le racisme des forces de l'ordre doivent avoir lieu en France (Lille, Grenoble, Paris, Amiens…) ce mardi 9 juin, à 18h, au moment où se tiendront les obsèques de George Floyd aux États-Unis.