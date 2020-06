Elena Ferrante, l'énigme littéraire, publie "La vie mensongère des adultes"

publié le 09/06/2020 à 10:38

Événement ce 9 juin en librairies avec la sortie d'un nouveau roman d'Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes, la plus grande énigme de l'histoire littéraire. Depuis plus de 20 ans, personne à l'exception de ses deux éditeurs italiens, ne sait qui se cache derrière ce nom aujourd'hui connu du monde entier grâce au succès de sa saga L'Amie prodigieuse.

La mystérieuse écrivaine y met en scène deux jeunes napolitaines, Lila et Elena, dont on suit le destin en 4 tomes et sur 50 ans. Elena Ferrante n'avait plus écrit de roman depuis 6 ans. La voici de retour avec La vie mensongère des adultes publié chez Gallimard. Un livre qui n'est donc plus une suite de sa saga L'Amie prodigieuse, mais ses lecteurs vont y retrouver la veine qui a fait sa réussite.

Nous sommes toujours à Naples, dans les années 90, la part belle toujours donnée aux figures féminines. Une adolescente, Giovanna, dite Giannina, dont les parents sont profs et vivent plutôt aisément entend son père dire qu'elle est très laide et ressemble de plus en plus à Vittoria, une de ses tantes, une domestique, que la famille snobe et qui vit dans les quartiers populaires de Naples. Giovanna va se rapprocher de Vittoria, une rencontre décisive qui lui révélera les secrets et les faux-semblants familiaux et la fera entrer dans l'âge adulte.

Le talent de conteuse d'Elena Ferrante

L'auteure maîtrise toujours l'art du rebondissement et donne une ampleur romanesque exceptionnelle à son livre, grâce notamment à une superbe idée, un bracelet qui passe d'une femme à l'autre, relie les héroïnes de cette histoire où l'amour, heureux ou malheureux, et la sexualité donnent le tempo. Et comme Elena Ferrante a l'habileté de nous laisser sur une fin ouverte, on se demande si La vie mensongère des adultes n'est pas le début d'une nouvelle saga.